В Минске ОМОН начал задержания вышедших на демонстрацию студентов

UPD: По данным правозащитного центра «Весна», задержаны 17 человек.

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UPD: Утренние задержания не остановили демонстрантов. Разные группы студентов и преподавателей продолжают объединяться в одну колонну в центре Минска. По данным NEXTA, демонстрантов уже несколько тысяч.

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1 сентября студенты нескольких вузов Минска вышли на марш солидарности, после чего нескольких задержал ОМОН.

Студенты требуют признать недействительными итоги выборов президента, прекратить политическое преследование граждан, освободить всех политических заключенных. Как передает TUT.BY, колонна собрала около 200 человек. ОМОН начал задерживать студентов. Сообщается минимум о восьмерых, задержанных. Также в автозак увели корреспондентов «Еврорадио».



