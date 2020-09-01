Эстония, Латвия и Литва прекратят покупку электроэнергии у Белоруссии

После запуска Белорусской АЭС Эстония, Латвия и Литва перестанут закупать электроэнергию у Минска. О соответствующем соглашении сообщает Министерство экономики и коммуникаций Эстонии.
«Торговля электроэнергией с Беларусью прекращается после запуска там атомной электростанции, и для этого будет внедрена система сертификатов происхождения электроэнергии. В меньшей степени торговля электроэнергией будет направлена на российско-латвийский участок, используя мощности, оставшиеся от внутрибалтийской торговли. Торговля электроэнергией между Калининградом и Литвой продолжится в текущем объеме», — говорится в сообщении.Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 ГВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область) недалеко от границы с Литвой, напоминают «Ведомости». Первый энергоблок готовится к физическому пуску, в середине августа в него было загружено ядерное топливо. Его планируется ввести в промышленную эксплуатацию в I квартале 2021 года.