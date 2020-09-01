Эстония, Латвия и Литва прекратят покупку электроэнергии у Белоруссии

После запуска Белорусской АЭС Эстония, Латвия и Литва перестанут закупать электроэнергию у Минска. О соответствующем соглашении сообщает Министерство экономики и коммуникаций Эстонии.

«Торговля электроэнергией с Беларусью прекращается после запуска там атомной электростанции, и для этого будет внедрена система сертификатов происхождения электроэнергии. В меньшей степени торговля электроэнергией будет направлена ​​на российско-латвийский участок, используя мощности, оставшиеся от внутрибалтийской торговли. Торговля электроэнергией между Калининградом и Литвой продолжится в текущем объеме», — говорится в сообщении.