Из-за голосования 11 сентября в школах Иркутской области объявили днем здоровья на открытом воздухе

В Иркутской области Министерство образования из-за первого дня выборов губернатора рекомендовало школам провести 11 сентября «день здоровья» на свежем воздухе.

«Поскольку значительное количество избирательных участков расположено в школах, Министерством образования Иркутской области даны рекомендации образовательным учреждениям 11 сентября провести для учащихся день здоровья (традиционное мероприятие, которое проходит в сентябре и предусматривает занятия и профориентационные уроки на открытом воздухе)», — говорится в сообщении местного избиркома.

12 и 13 сентября будут выходными днями, а 14 сентября работа школ возобновится в штатном режиме после дезинфекции и уборки помещений.

Как ранее объявила глава ЦИК Элла Памфилова, в сентябре этого года выборы в регионах пройдут в течение трех дней — с 11 по 13 сентября. В разных субъектах пройдут довыборы депутатов Госдумы, выборы депутатов Законодательных собраний и губернаторов.