В Беслане началась трехдневная вахта памяти по погибшим во время теракта

В Беслане 1 сентября началась трехдневная вахта памяти по погибшим в результате в школе № 1. В траурных мероприятиях будут участвовать чиновники, общественники, жители и гости республики, пишет Znak.com со ссылкой на правительство Северной Осетии.

В школе возложили цветы, принесли игрушки, зажгли свечи. Во Дворце культуры Беслана откроется выставка фотографий с места трагедии «Беслан. Помнить, чтобы жить».

2 сентября откроется третья международная конференция «Дети — жертвы Холокоста и террора». 3 сентября во дворе школы № 1 пройдет литургия, будет объявлена минута молчания. На мемориальном кладбище зачитают все фамилии и имена погибших, после чего в небо запустят воздушные шары. Панихида по жертвам теракта состоится также в Москве.

1 сентября 2004 года группа террористов в Беслане захватила школу № 1 и удерживала в заминированном здании в течение трех дней 1128 заложников — школьников и людей, пришедших на праздничную линейку. На третий день, после прогремевших взрывов, силовики взяли школу штурмом, почти все боевики были уничтожены. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей и 11 сотрудников правоохранительных органов, свыше 800 человек получили травмы, многие остались инвалидами.