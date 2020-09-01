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В 2020 году численность населения России сократится в пять раз сильнее, чем в предыдущем

01.09.2020

Численность населения России по итогам года, по предварительной оценке, сократится на 158 тысяч человек — это максимум за 14 лет, пишет РБК со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития. Согласно документу выход на положительные темпы общего прироста населения возможен только с 2022 года. Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам 2006 года, когда население страны уменьшилось на 373,9 тыс. человек.

Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году возрастет до 13,3% после 12,3% в 2019-м. В дальнейшем в правительстве прогнозируют ее снижение. Одной из национальных целей является сокращение уровня бедности в два раза — до 6,5% к 2030 году.

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