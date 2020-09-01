Суд арестовал акции Башкирской содовой компании

Арбитражный суд Башкирии по ходатайству Генпрокуратуры арестовал акции Башкирской содовой компании. Иск «об истребовании в пользу Российской Федерации государственного имущества в виде обыкновенных именных акций АО «Башкирская содовая компания» из чужого незаконного владения» поступил от первого заместителя генпрокурора, передает «Интерфакс». Речь идет о пакетах акций, которыми владеют ответчики по делу: АО «Башкирская химия» (947,24 тыс. штук), башкирское АО «Региональный фонд» (634,174 тыс.) и ООО «Торговый дом «Башкирская химия» (4,254 тыс.).

Генпрокуратура 28 августа направила в Арбитражный суд Башкирии иск о незаконности сделки, из-за которой государство утратило контроль над БКС. Башкирия, в свою очередь, заявила о вступлении в дело в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования: возврат акций предприятия в собственность республики и возмещение ущерба в размере 34 млрд руб.

Ситуация вокруг БКС получила большой общественный резонанс после попытки начала добыси известняка на горе Куштау. Вырубка леса для проведения геологоразведочных работ спровоцировала общественные протесты. Глава Башкирии Радий Хабиров принял решение о создании на территории Куштау особо охраняемой природной территории регионального значения, заручился поддержкой Минприроды России.

Президент России Владимир Путин поручил провести прокурорскую проверку сделки, в результате которой государство утратило контроль над БСК.