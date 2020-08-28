Юрия Гануса уволили с поста гендиректора РУСАДА

Общее собрание учредителей Российского антидопингового агентства уволило генерального директора организации Юрия Гануса. Об этом со ссылкой на президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова сообщает ТАСС. Исполнять обязанности гендиректора агентства будет юрист организации Михаил Буханов.

Рекомендовали учредителям рассмотреть вопрос увольнения Гануса еще 5 августа члены наблюдательного совета РУСАДА. Поводом для этого послужил финансовый аудит РУСАДА за 2018–2019 годы, проведенный в минувшем мае, напоминает РБК. Проверку инициировали ОКР и Паралимпийский комитет России. Тогда глава Поздняков заявил, что аудиторам удалось выявить существенные нарушения финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА. В частности, аудиторы выразили сомнения в целесообразности многих командировок и упрекнули организацию за потраченные на такси средства на сумму чуть более 11 млн руб.