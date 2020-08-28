Премьер-министр Японии официально объявил об отставке

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ официально подтвердил, что уходит в отставку в связи с ухудшением состояния здоровья.

«Для политика самое важное — демонстрировать результат. Ради этого результата я прикладывал все силы эти 7 лет и 8 месяцев. Политик не может допустить ошибок, связанных с тем, что его здоровье находится не в оптимальном состоянии. Я складываю с себя полномочия премьер-министра», — сказал он на пресс-конференции в Токио, передает ТАСС.

Абэ вступил в должность премьер-министра в возрасте 52 лет в 2006 году, став самым молодым премьером в истории Японии. Но спустя год из-за обострения хронического язвенного колита он ушел в отставку. В 2012 году он вновь возглавил правительство. Эти почти 8 лет, которые он провел на посту премьера стали рекордным сроком пребывания в этой должности для Японии.



Абэ неоднократно заявлял, что намерен решить проблему заключения мирного договора между Россией и Японией до истечения срока полномочий на посту главы правительства, но сделать этого так и не удалось. «Мне очень жаль, что мы не решили проблему похищенных граждан. Проблему мирного договора, вопрос изменения конституции. То, что я ухожу, не закончив эти дела, разрывает мне сердце», — сказал он сегодня.

