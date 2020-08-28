Close

#В блогах

Василий Головнин: Рвения Абэ уже не будет проявлять никто

28.08.2020

Ни один из преемников японского премьера Синдзо Абэ не будет столь терпеливо и трудолюбиво относиться к выстраиванию отношений с Россией, как он

Резкого охлаждения, конечно, не будет. Но рвения Абэ уже не будет проявлять никто — тем более, что он не добился своей цели, не придвинулся к подписанию мирного договора ни на сантиметр. Хотя проявлял готовность к максимальному для Токио компромиссу по островам.

Однако основы для договоренности по Южным Курилам просто не существует — и это понимают все потенциальные преемники уходящего в отставку премьера Абэ. Кстати, он только что сообщил руководству правящей Либерально-демократической партии, что состояние его здоровья создает помеху для деятельности правительства и партии.

Абэ также сообщил, что будет исполнять обязанности вплоть до определения его преемника. Нового премьера, как известно, будут избирать в парламенте, где правящая партия имеет большинство.

Источник

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.