Василий Головнин: Рвения Абэ уже не будет проявлять никто

Резкого охлаждения, конечно, не будет. Но рвения Абэ уже не будет проявлять никто — тем более, что он не добился своей цели, не придвинулся к подписанию мирного договора ни на сантиметр. Хотя проявлял готовность к максимальному для Токио компромиссу по островам.

Однако основы для договоренности по Южным Курилам просто не существует — и это понимают все потенциальные преемники уходящего в отставку премьера Абэ. Кстати, он только что сообщил руководству правящей Либерально-демократической партии, что состояние его здоровья создает помеху для деятельности правительства и партии.

Абэ также сообщил, что будет исполнять обязанности вплоть до определения его преемника. Нового премьера, как известно, будут избирать в парламенте, где правящая партия имеет большинство.

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