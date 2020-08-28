В Петербурге разбили машину журналиста Давида Френкеля и юристки Вари Михайловой

Сегодня ночью в Санкт-Петербурге неизвестные разбили машину журналиста «Медиазоны» Давида Френкеля и юристки «Апологии протеста» Вари Михайловой. В машине разбили окна и прокололи все колеса. На место вызвали полицию, будут пытаться истребовать камеры видеонаблюдения, сообщил глава «Агоры» Павел Чиков.

Ранее правоохранительные органы отказали в возбуждении уголовного дела в отношении полицейского, который сломал Френкелю руку в день голосования по изменению Конституции.

Варя Михайлова вместе с адвокатом Александром Передруком этим летом «развалили» десятки административных дел в отношении участников акций протеста.