Маск назвал завод Tesla целью арестованного в США российского хакера

Основатель компаний Tesla Илон Маск подтвердил, что объектом готовящейся кибератаки, за которую арестовали россиянина Егора Крючкова, было его предприятие по производству электромобилей в штате Невада. «Весьма признателен. Это была серьезная атака», — написал Маск в Twitter.

Как передает Znak.com, таким образом Маск отреагировал на статью, размещенную на сайте Teslarati, который специализируется на новостях о Tesla. В материале говорится, что план хакеров был сорван самим сотрудником предприятия, который обратился в ФБР. Автор публикации утверждает, что некий русскоговорящий сотрудник завода по производству батарей для электромобилей компании в Неваде предоставил ФБР информацию, которая послужила основанием для задержания 27-летнего Егора Крючкова. Российский хакер якобы пытался подкупить сотрудника компании, чтобы внедрить с его помощью вредоносное ПО в компанию Tesla.

Крючкова задержали в Лос-Анджелесе 22 августа. По версии Минюста США, он намеревался выплатить сотруднику компании из Невады $1 млн. Крючкова арестовали по обвинению в организации сговора с целью совершения киберпреступления.