Более половины россиян опасаются прививаться отечественной вакциной от коронавируса

У почти 54% опрошенных «Левада-центром» россиян отечественная вакцина от коронавируса вызывает опасения. Только 38% положительно ответили на вопрос о готовности лично привиться вакциной, если она будет бесплатной и добровольной, сообщают «Открытые медиа».

Замдиректора «Левада-центра» Денис Волков отметил, что по данным предыдущих исследований люди в большинстве своем выступают за вакцинацию, но применять к себе отечественную разработку не готовы. «Люди говорят, что рано, вакцина не готова, не испытана, говорят, что лучше на бюджетниках испытать, на военных, еще на ком-то. То есть основные переживания из-за скорости изобретения», — констатирует социолог.

Наибольшее отторжение российская вакцина вызывает у молодежи: о неготовности прививаться сообщили более 60% респондентов в возрасте от 18 до 39 лет. Отношение к вакцине заметно зависит и от частоты использования интернета. Среди респондентов, ежедневно пользующихся Сетью, 60,6% не готовы прививаться отечественной вакциной. И напротив, подавляющее большинство тех, кто не пользуется интернетом, не имеют ничего против применения вакцины — таких среди респондентов набралось 56,7%.

11 августа президент Владимир Путин сообщил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. 27 августа министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что вакцина производства Института Гамалеи Sputnik V начинает поступать в больницы в рамках третьей фазы исследования.