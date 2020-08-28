Абэ намерен уйти с поста премьера Японии

UPD: Премьер-министр Синдзо Абэ подтвердил свое намерение уйти в отставку.

Премьер-министр Японии Абэ решил уйти в отставку из-за обострения хронического заболевания. Сегодня он должен дать специальную пресс-конференцию, сообщает телевидение NHK.

Абэ вступил в должность премьер-министра в возрасте 52 лет в 2006 году, но ушел в отставку после 366 дней пребывания в должности из-за обострения хронического язвенного колита. Он вернулся во власть на выборах в Палату представителей в 2012 году, снова стал премьер-министром.