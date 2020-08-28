Российская подводная лодка всплыла недалеко от берегов Аляски, сообщило Северное командование США. Американские военные заявили о готовности при необходимости прийти на помощь, но пока не получали от российской подлодки сигналов бедствия, передает «Голос Америки».

«Командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Северное командование США внимательно следят за российской подводной лодкой, всплывшей сегодня у Аляски. Мы внимательно следим за интересующими нас судами, в том числе за иностранными военно-морскими судами, в зоне нашей ответственности», — говорится в сообщении командования.

Военные США уточнили, что морская активность России осуществляется в международных водах, за пределами американских территориальных вод.

Накануне в Беринговом море прошли военно-морские учения Тихоокеанского флота РФ.