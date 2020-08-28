Киев заморозил отношения с Минском

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о приостановке контактов с Белоруссией из-за убийства мирных демонстрантов.

«Официально заявляю: у нас все контакты с белорусской стороной заморожены, поставлены на паузу», — заявил Кулеба в эфире телеканала «1+1», передает 112.ua.

По его словам, к такому шагу Украина прибегла, реагируя на убийства мирных протестующих в Белоруссии, где уже третью неделю проходят массовые акции против результатов выборов президента, которые состоялись 9 августа. По неофициальным данным в результате столкновений с силовиками погибли более пяти демонстрантов.

На очередной акции 27 августа, по данным правозащитников, милиция в Минске задержала более 250 человек.