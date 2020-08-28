Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

Дональд Трамп дал согласие баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии, резко раскритиковав соперника Джо Байдена — победа Байдена только усугубит расовую рознь и пандемию коронавируса, заявил действующий президент.

«Эти выборы решат, будем ли мы защищать законопослушных американцев или дадим волю агрессивным анархическим агитаторам и преступникам, которые угрожают нашим гражданам», — сказал Трамп, выступая в Белом доме, передает Reuters.

«Никто не будет в безопасности в Америке Байдена», — подчеркнул президент США.

Как отмечает Reuters, пытаясь представить Байдена инструментом «радикальных левых», Трамп исказил политическую позицию демократа по множеству вопросов, включая иммиграцию, оружие, правоохранительные органы, аборты и производство энергии.

Уже ночью Байден нанес ответный удар, написав в Twitter: «Когда Дональд Трамп говорит, что сегодня вечером вам будет небезопасно в Америке Джо Байдена, оглянитесь вокруг и спросите себя: насколько безопасно вы себя чувствуете в Америке Дональда Трампа?»