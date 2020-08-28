Алексей Захаров о путинском обещании Лукашенко

Адресатом этого послания являются, в первую очередь, белорусские военные и полиция. В какой-то момент у Лукашенко могут сдать нервы и он может отдать приказ стрелять по протестующим или более масштабно применить силу. Однако есть вероятность, что такой приказ не будет исполнен, что может привести к мятежу части силовиков и быстрому схлопыванию режима - это и есть реалистичный сценарий, при котором протест может победить. Возможность такого исхода дестабилизирует режим, так как заставляет людей из окружения Лукашенко заранее думать об альтернативе (что, в свою очередь, делает невыполнение приказа еще более вероятным). Обещание помощи со стороны Путина призвано купировать эту угрозу - если приказ не будет исполнен, то грязную работу сделают россияне, режим устоит, а ослушавшихся силовики будет сурово наказаны самим белорусским диктатором. Это, здесь и сейчас, меняет расклад сил, так как делает поиск альтернативных Лукашенко коалиций менее выгодным (ведь это занятие сопряжено с рисками). Выражаясь высоким научным языком, вторжение российских войск происходит "вне траектории игры" - то есть его, скорее всего, не будет, но при этом сама такая угроза делает режим Лукашенко более устойчивым. Главный вопрос, конечно, в том, насколько в реализуемость этой угрозы верит само окружение Лукашенко.

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