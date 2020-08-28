Александр Пожалов о современной российской элите

Сперва не придал особого значения истории о том, как полная тезка дочери Игоря Шувалова оказалась в списке сайта МГУ среди поступивших "на бюджет" с баллом заметно ниже проходного. Озвучил вчера ее домашним, посмеялись - и забыли.

А сейчас вижу, что опять происходит то, что в анекдоте называется "до мышей": и статью сняли из "Форбса", и шеф-редактор издания из-за этого увольняется, и ВЭБ грозит журналистам карами судебными (а почему-то не пресс-службе МГУ и админам университетского сайта, если это все опубликовали "по ошибке").

Уверен, что скоро нам предъявят убедительную объяснительную модель, в которой найдется место и "иностранному вмешательству в суверенные дела РФ", и "внутриэлитным конфликтам в Политбюро", и "черному пиару от конкурентов", и какой-нибудь "ревизии новым правительством деятельности институтов развития", и иным умным объяснениям.

А ведь о чем говорит эта эпопея, если по-простому?

1. (Если история с поступлением важной персоны "на бюджет" с недобором баллов действительно не была технической ошибкой).

Что наша суперпрогрессивная и либерально-технократичная элита по-прежнему глубоко советска и в чем-то социалистична - и для нее, при всех ее финансовых и иных ресурсных возможностях, символически важны разные социальные льготы (например, бесплатное образование или лечение), а также лакировка действительности газетой "Правда" (ведь претензии к журналистам почему-то).

Не зря ее, элиту, несколько лет уже национализируют, национализируют, да все не вынационализируют

2. Что идеальной формой правления для нашей элиты является наследственная аристократия. Ведь это для аристократии и возможности легитимной передачи властного ресурса по наследству важно непрестанно показывать, насколько избранные и талантливые ваши отпрыски.

Если поступил "на бюджет" (в данном случае), создал в 25 лет успешный бизнес, занял через пару лет после университетской скамьи высокую должность - значит, это талантливый продолжатель дела родителей.

А вот если недобрал баллов до бесплатного образования - то уже как-то неудобно перед пацанами получается.

3. Ну и сугубо профессиональное, что не перестает удивлять.

В России представители элиты уже много лет развивают "открытые данные" (в которых далеко не всех статусных собственников удается скрыть за словосочетанием "Российская Федерация" и аббревиатурой "Е5ло3НХ8"), становятся объектами расследований либо, как кто-то считает, сливов со стороны Навального (здоровья ему!) или расследователей помельче.

В последние несколько лет, к тому же, читают о своих коллегах-конкурентах были и небылицы в анонимном Телеграме (между прочим, его вовсю раскормила сама власть, прежде всего Администрация).

Но когда тот или иной общественно значимый деятель сам попадает "в историю", которая очень похожа на пример непотизма или коррупции - это чаще всего выглядит весьма нелепо и вызывает один вопрос: "А что, вы при всех своих ресурсах и многочисленных помощниках и советниках не могли про своих близких сами предугадать или хотя бы доглядеть, не дожидаясь журналистов и блогеров?"

А в данном конкретном случае можно задать и совсем частный вопрос: "Вы что, не видели, как в середине лета уже прокатилась предупредительная пиар-кампания по теме "блатных" поступлений детей чиновников в ВУЗы?"

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