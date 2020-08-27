Генпрокуратура России запросила у Германии материалы по Навальному

Генеральная прокуратура направила в Берлин запрос о правовой помощи по материалам проверки следственных органов МВД России по факту госпитализации Алексея Навального.

«Несмотря на начатую еще 20 августа доследственную проверку, каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального А.А. и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону, до настоящего времени не установлено», — отмечается в сообщении ведомства.

Генпрокуратура просит у германских коллег «объяснений, сведений и доказательств озвученных ими предварительных диагнозов, а также документов в отношении медицинских данных и исследований немецких специалистов как в период транспортировки гражданина РФ из России в Германию, так и его нахождения в клинике «Charite».

В Берлине подтвердили получение запроса и свое намерение взаимодействовать.

Ранее проверку отравления Навального начало управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.