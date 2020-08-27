Путин: задержание «вагнеровцев» под Минском — операция американских и украинских спецслужб

Президент России Владимир Путин назвал задержание россиян под Минском акцией американских и украинских спецслужб.

«Людей втемную использовали, для того чтобы переместить на территорию Белоруссии, поставить перед ними совершенно легальные цели, они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, в Латинскую Америку, на Ближний Восток, просто для абсолютно легальной работы. На самом деле их затащили на территорию Белоруссии и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании, что абсолютно не соответствовало действительности», — сказал Путин в интервью телеканалу «Россия».

Президент подчеркнул, что «наши пограничники их не выпускали», «но по поддельным документам их фактически ввезли».

32 россиянина были задержаны в санатории под Минском 29 июля, еще один — на юге республики. Александр Лукашенко назвал это чрезвычайным происшествием и потребовал разъяснений от Москвы. СК республики заявил, что россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков. В российском посольстве объясняли, что задержанные направлялись в Турцию, но опоздали на рейс. Экстрадиции задержанных добивалась Украина. 14 августа они вернулись на родину.