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Обладательницей Букеровской премии стала писательница из Нидерландов

27.08.2020

Писательница из Нидерландов Марика Лукас Рейневелд стала обладательницей Международной Букеровской премии за роман «Неловкий вечер» (The Discomfort of Evening).

Как передает ТАСС, в книге рассказывается об истории девочки Яс из Нидерландов и о том, как ее строгую христианскую семью фермеров поразило несчастье, связанное с исчезновением брата главной героини. Газета The Guardian описала это произведение как «бесстрашное исследование семьи, разваливающейся в безумии горя, которое предстает еще более пугающим из-за по-детски простой и недраматической манеры описания ее компульсивного поведения». 

29-летняя Рейневелд стала самой молодой обладательницей премии. Ее роман был выбран из шорт-листа, в который попали произведения пяти авторов из Аргентины, Германии, Ирана, Мексики и Японии.

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