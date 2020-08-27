Экс-преподаватели ВШЭ организовали «Свободный университет»

Преподаватели Высшей школы экономики, с которыми вуз отказался продлевать контакт, объявили о запуске независимого образовательного проекта, свободного от административного давления и цензуры. Как пишет «Новая газета», инициаторами проекта «Свободный университет» выступили преподаватели Школы философии Виктор и Юлия Горбатовы, Кирилл Мартынов и профессор факультета права ВШЭ Елена Лукьянова. К ним присоединяются преподаватели из других российских и зарубежных вузов.

Предполагается, что «Свободный университет» станет международным, а образование будет бесплатным. Информация о программе и условиях приема слушателей будет опубликована на сайте проекта 1 сентября.

В августе стало известно, что Высшая школа экономики не стала продлевать контракты с некоторыми преподавателями из-за «реорганизации», которая, как объясняли в вузе, является частью программы развития университета до 2030 года. Студенческий журнал DOXA ранее писал о планах руководства вуза составить список и сократить «оппозиционно настроенных и неблагонадежных преподавателей».

«Суть претензий мне до сих пор не ясна, о них никто ничего не сказал, — говорит профессор Елена Лукьянова, — ВШЭ попыталась подвести это под формальные основания. Какими бы они ни были, мы точно знаем, что мы профессионалы. И чем профессиональнее мы выступали, тем больше к нам было претензий. Сначала начали ограничивать право преподавателей свободно высказываться и публиковать свои исследования, а затем и вовсе высказываться по каким-то неполитическим темам».

«Свободный университет», по словам Лукьяновой, сам будет отбирать профессионалов и в будущем может стать основной образовательной площадкой, которая будет предоставлять качественное дополнительное образование.