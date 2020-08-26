Правозащитники требуют срочного созыва Совета ООН по правам человека для обсуждения ситуации в Белоруссии

Совет ООН по правам человека должен срочно созвать специальную сессию для решения кризиса в области прав человека в Белоруссии, где после президентских выборов власти начали полномасштабные репрессии, говорится в открытом письме Amnesty International и 15 международных и белорусских НКО к главному правозащитному органу ООН.

В письме также содержится призыв к Совету провести независимое расследование продолжающихся нарушений прав человека.

«Избирательная кампания 2020 года ознаменовалась беспрецедентным уровнем протестной активности и столь же беспрецедентным подавлением прав человека со стороны властей. Полиция применяла чрезмерную силу, включая светошумовые гранаты, резиновые пули и водомёты, против мирных демонстрантов, подвергала их избиениям и пыткам в условиях содержания без связи с внешним миром. Кроме того, несколько протестующих были убиты. Власти показали, что они без колебаний применят насилие против своих собственных граждан и что они намерены препятствовать расследованию на национальном уровне злоупотреблений правоохранительных органов», — заявила Мари Стразерс, директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии.

Открытое письмо было подписано совместно 16 организациями, включая Amnesty International, Human Rights Watch, Международную федерацию по правам человека (FIDH), а также белорусскими правозащитными организациями – Ассамблеей неправительственных демократических организаций Беларуси, Белорусской ассоциацией журналистов, Белорусским Хельсинкским комитетом, Правозащитным центром «Весна» и другими.

В течение трех дней после президентских выборов 9 августа власти подтвердили арест по меньшей мере 6700 протестующих. По данным Правозащитного центра «Весна», по меньшей мере 450 задержанных сообщили о пытках, о жестоких избиениях или иных форимах жестокого обращения, принуждении к совершению унизительных действий, угрозах изнасилования и других форм насилия, а также содержании под стражей без связи с внешним миром в течение 10 дней.