Экономический форум в Давосе перенесли на лето 2021 года

Организаторы Всемирного экономического форума в Давосе перенесли мероприятие с января на начало лета 2021 года.

«Мировым лидерам необходимо собраться вместе, чтобы разработать общий путь восстановления и сформировать «Великую перезагрузку» в эпоху после COVID-19. Однако эксперты говорят, что Форум не сможет пройти безопасно в январе», — говорится в сообщении.

В течение недели с 25 января Форум проведет в онлайн-формате «Давосские диалоги» высокого уровня, на которых ключевые мировые лидеры поделятся своими взглядами на состояние мира в 2021 году.

Подробную информацию о датах и ​​месте проведения Ежегодного собрания 2021 года сообщат, как только Форум убедится, что выполнены все условия, гарантирующие безопасность участников.