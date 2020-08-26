У издателя «КП в Белоруссии» проводится проверка

Комитет государственного контроля Белоруссии проводит проверку у издателя газеты «Комсомольская правда в Белоруссии», компании «БелКП-ПРЕСС». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее стало известно, что последние номера издания пришлось печатать в России, так как Дом печати отказался это делать.

«Первый раз газету не напечатали, потому что мы поздно сдали номер, второй раз — потому что не предупредили, что он будет сдвоенным, — рассказал главный редактор белорусской «Комсомолки» Андрей Левковский порталу TUT.BY. — Затем мы получили письмо, в котором говорилось, что в связи с COVID-19 нарушены производственные связи с ЕС и у Дома печати есть проблемы с получением комплектующих и расходных материалов для станков.

В итоге четыре последних номера «КП» были отпечатаны в российской типографии. Но возникла новая проблема: теперь газету отказываются брать на реализацию в киосках «Белсоюзпечати».

15 августа газета на первой полосе разместила цитату замглавы МВД о том, что в минском СИЗО никто ни над кем не издевался, а под ней — фото людей, пострадавших от пыток в изоляторе.