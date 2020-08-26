Суд взыскал с Навального 3,3 млн рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал с Алексея Навального более 3,3 млн рублей судебных издержек по иску от мясокомбината «Дружба народов». Как сообщают юристы Фонда борьбы с коррупцией, это деньги на оплату адвокатов бюро «Падва и партнеры».

«Сам Алексей не имел возможности участвовать в судебном заседании по понятным причинам, а также обсудить позицию с представителями. Суд об этом был письменно заранее уведомлен», — отмечают в ФБК.

Навальный с 20 августа находится в коме после отравления неизвестным веществом.

Ранее суд удовлетворил иск крымского мясокомбината «Дружба народов» к Навальному и обязал политика удалить и опровергнуть информацию, которую он опубликовал в своем расследовании о завышении цен на продовольствие при поставках Росгвардии. В расследовании ФБК Навального утверждалось, что получивший решением правительства эксклюзивное право поставок продуктов для Росгвардии мясокомбинат завышает закупочные цены. После расследования руководитель Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль. В это время тот находился в спецприемнике, где отбывал административный арест за нарушения при организации массовой акции. После освобождения политик ответил генералу и принял вызов, пригласив его на дебаты в эфире федерального телеканала. Но Золотов отказался.



В декабре стало известно, что контракты Росгвардии с «Дружбой народов» после обращения ФСБ проверяют Главная военная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба. Позже правительство выпустило распоряжение, согласно которому мясокомбинат вновь становится единственным поставщиком продовольствия и исполнителем услуг по организации питания для нужд Росгвардии в 2019-2020 годах.