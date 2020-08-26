Лондон потребовал наказать виновных в отравлении Навального

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал наказать виновных в отравлении Алексея Навального. Отравление политика потрясло мир, написал он в Twitter.

«Необходимо полное и прозрачное расследование случившегося. Виновные должны быть привлечены к ответственности, и Великобритания присоединится к международным усилиям, чтобы обеспечить правосудие», — подчеркнул он.

Ранее, основываясь на выводах медиков берлинской клиники «Шарите», власти Франции, Германии и Евросоюза и США призвали Москву к незамедлительному и прозрачному расследованию отравления Навального. В Кремле говорят, что причин для возбуждения уголовного дела нет.

