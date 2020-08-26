Владимир Гельман о главных союзниках российских властей

Чем бы ни завершились нынешние события в Беларуси, скорее всего, они войдут в учебники политологии как пример "демократизации по ошибке" (термин Daniel Treisman), вызванной неверными ожиданиями диктатора, которые повлекли за собой его неверные шаги. Шансы на успех нынешнего раунда демократизации я оцениваю невысоко, однако ошибок власти Беларуси наделали много. Причем одна из них относится не к политике, а к политической науке, и связана с фактическим запретом на изучение общественного мнения в Беларуси для не лицензированных режимом организаций - проводить опросы и другие исследования по политически значимым вопросам могли только лояльные режиму специалисты. Не приходится удивляться тому, что режим получал систематически искаженную картину предпочтений граждан: мы не знаем, что именно докладывали властям, но можем предположить, что диктатор, зная об уровне своей непопулярности, скорее всего, не стал бы проводить выборы вообще или допустил бы к началу кампании одних "мурзилок", а о наличии potential challengers в бюллетене и речи быть не могло. В конечном итоге, недоступность данных об уровне поддержки диктатора для жителей страны аукнулась ему самому мемом "Саша 3%" (хотя, возможно, процентов было больше, но об этом, скорее всего, теперь уже никто и никогда не узнает).

Эти соображения, на первый взгляд, могли бы выглядеть как хорошая новость для Левада-центра и шире - для всех тех, кто проводит социальные и политические исследования в России. Их присутствие в науке и в публичном пространстве вынуждает тот же лояльный ВЦИОМ вести себя хоть немного иначе, чем, вероятно, вели себя белорусские полстеры. Плохая новость, однако, состоит в том, что те, кто принимают решения в России, теперь, похоже, уже не склонны опираться в качестве инструментов управления на манипуляции с голосованиями и накручивание рейтингов. Их два важнейших союзника - это полоний и "новичок"...

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