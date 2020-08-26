Григорий Голосов об аргументе «нам это невыгодно»

Чуть более серьезно, чем я писал об этом раньше, об аргументе «нам это невыгодно». Тут есть вопрос о приоритетах. Путин не особенно заботится о своей репутации в глазах запада. Он и сам не раз замечал, что ее ничто уже не испортит – и к этому тезису могу лишь добавить, что дело не во враждебности запада лично к Путину или к России вообще (для самого Путина это, конечно, одно и то же), а в предыдущих действиях самого Путина. Естественно, для товарища Си и других диктаторов, составляющих ныне базу внешнеполитической поддержки России (см. голосования в ООН), репутационного момента нет. Они сами кого хочешь отравят, а некоторые – вроде Асада – уже травили в масштабах, которые нам и не снились. В приоритете внутриполитическая повестка, в которую встроен Навальный. В будущем году предстоят думские выборы, и Кремль озабочен не столько тем, чтобы их выиграть («всенародное голосование» показало, как это делается), сколько тем, чтобы хотя бы какая-то часть граждан России приняла этот выигрыш за чистую монету. Чтобы не выглядело, как в Белоруссии. В этой предстоящей истории роль Навального – ключевая, и она только возросла бы по мере приближения 2024 года. Так что, убирать его было невыгодно? Подумайте дважды.

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