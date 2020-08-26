В Белоруссии задержали более 50 демонстрантов

25 августа в Минске были задержаны как минимум 20 человек: часть из них во время и после акции у Министерства образования, часть — на площади Независимости. Как сообщает TUT.BY, среди задержанных врач-онколог Дмитрий Александров. Ночь он провел на Окрестина, сегодня его должны судить. По информации правозащитников, с вечера 24 августа перестал выходить на связь работник МТЗ Максим Митуневич, который участвовал в забастовке и митингах.

В регионах самым массовым задержанием отметился Гродно, где задержали 28 сотрудников «Гродно Азот», их продержали в РОВД несколько часов и отпустили после составления протоколов. Сообщается также о задержаниях в Гомеле, Бобруйске, Могилеве.