Доход богатейших жен чиновников и парламентариев вырос в 1,5 раза

Рейтинг жен федеральных чиновников, госменеджеров и парламентариев с самым высоким доходом за прошлый год возглавила Екатерина Игнатова, супруга главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Она задекларировала 1,49 млрд руб, что примерно в восемь раз больше, чем в 2018 году. В пресс-службе «Ростеха» рост доходов связали с продажей недвижимости и доли в ООО «Лаборатория Умного вождения», пишут «Открытые медиа».

На втором месте с доходом 1,38 млрд руб. — жена губернатора Брянской области Александра Богомаза Ольга, которая по итогам 2018 года задекларировала 1,23 млрд руб. Сам глава Брянской области указал доход в 4,9 млн руб.

Третий и четвертый по размеру доходы задекларировали Елена Некрасова (676 млн руб.) и Алла Саблина (629 млн руб.), супруги депутатов Госдумы — коммуниста Александра Некрасова и единоросса Дмитрия Саблина.

На пятом месте в рейтинге оказалась увеличившая свои доходы до 535 млн руб. (против 140 млн годом ранее) Людмила Воробьева, жена сенатора Юрия Воробьева и мать губернатора Московской области Андрея Воробьева. Она задекларировала самый высокий доход среди жен сенаторов и заработала в четыре раза больше, чем в предыдущем году. Шестое место в списке заняла Гульсина Минниханова, супруга президента Татарстана Рустама Минниханова — она утроила свой доход, отчитавшись о 480 млн руб. На седьмом месте — супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, фигуристка Татьяна Навка. Она задекларировала 235,9 млн руб. — на 17 млн больше, чем в 2018 году, и в 16 раз больше, чем указал сам Песков (14,6 млн руб.). Восьмое место заняла бывшая телеведущая и генеральный продюсер «Матч-ТВ» Тина Канделаки — она заработала 168 млн руб., на 10 млн меньше, чем годом ранее. Ее муж Василий Бровко занимает в «Ростехе» пост «директора по особым поручениям». На предпоследнем месте — супруга депутата от «Единой России» Сергея Петрова Ирина. Ее доход по сравнению с предыдущим годом упал в три раза — с 470 до 153 млн руб. Список закрывает Юлия Васильева, супруга сенатора от Ивановской области Валерия Васильева. В 2019 доход Васильевой вырос вдвое, подняв нижнюю планку для богатейших жен во власти с 79 до 148 млн руб.

По подсчетам «Открытых медиа», суммарно десять богатейших жен депутатов, сенаторов и других госслужащих в прошлом году заработали 5,8 млрд руб. — на 2 млрд больше, чем годом ранее. Для сравнения — это в три раза больше суммарного заработка всех членов правительства и членов их семей (2 млрд) и больше половины от общего дохода всех депутатов Госдумы (10 млрд).

