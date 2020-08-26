Евгений Пригожин выкупил долг ФБК, Навального и Соболь перед «Московским школьником» в 88 млн рублей

Бизнесмен Евгений Пригожин заключил с комбинатом «Московский школьник» договор уступки требования, согласно которому Алексей Навальный, Любовь Соболь и ФБК должны теперь ему, а не предприятию почти 88 млн руб.

Свои цели Пригожин обозначил так: «Во-первых, рассчитаться с компанией «Московский школьник», которая понесла убытки от действий группы клеветников. Во-вторых, я намерен раздеть и разуть участников этой группы недобросовестных людей. Безусловно, если товарищ Навальный отдаст Богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен. Отложу это на неопределенный срок. А позже отыграюсь со всем удовольствием. Если же Навальный будет жить, то он должен ответить по всей строгости российского закона. Что касается Фонда борьбы с коррупцией и Любови Соболь, то мои юристы с сегодняшнего дня начнут работу по принудительному взысканию долга в рамках российского законодательства».

Ранее суд встал на сторону комбината питания, который обвинил ответчиков в публикации видеоролика с порочащими сведениями. В суде «Московский школьник» подтвердил, что после выхода ролика на канале «Навальный Live» один из клиентов расторг с предприятием контракт. В ролике Наталья Шилова, которая назвала себя бывшим сотрудником комбината, рассказывала, что «Московский школьник» поставлял мясо третьего сорта, кислые ягоды и консервы с червями.