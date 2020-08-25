Володин заподозрил Германию и Евросоюз в провокации в связи с отравлением Навального

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Комитету по безопасности и противодействию коррупции будет поручено проанализировать произошедшее с Алексеем Навальным, чтобы выяснить, не было ли это попыткой со стороны иностранных государств нанести вред его здоровью с целью создания напряжения внутри России.

По мнению Володина, заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля возможно указывают «на истинную подоплеку произошедшего», передает пресс-служба ГД.

«Заявления Меркель и Борреля заставляют посмотреть на эту ситуацию по‑другому и задаться вопросом: а не провокация ли это со стороны Германии и других стран Евросоюза, призванная сформулировать очередные обвинения в адрес нашей страны. Обращает на себя внимание, что это произошло после подведения итогов выборов президента Республики Беларусь, когда началось давление на Россию из‑за рубежа, чтобы наша страна не препятствовала вмешательству во внутренние дела Белоруссии. При этом страны Евросоюза, Украина, США стали бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела суверенного государства Беларусь, оказывая помощь оппозиционерам и устраивая провокации. Если посмотреть через эту призму, многое встает на свои места», — заявил Володин.

Ранее, основываясь на выводах медиков берлинской клиники «Шарите», власти Франции, Германии и Евросоюза и США призвали Москву к незамедлительному и прозрачному расследованию отравления Навального. В Кремле говорят, что причин для возбуждения уголовного дела нет.