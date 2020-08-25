Более 200 человек пришли к министерству образования Белоруссии поддержать учителей

У министерства образования в Минске в поддержку учителей, которые во время выборов работали в комиссиях и отказались считать фальшивые голоса собрались больше 200 человек. Об этом сообщает «Медиазона».
Днем ранее Александр Лукашенко сказал, что учителя, которые не поддерживают «государственную идеологию», не должны работать в школах.
К зданию минобра приехали автозаки и водометы. Внутри машин сидят силовики со щитами в камуфляжной форме.
Участники акции в поддержку учителей скандируют «Хватит нас пугать» и «Не боимся».— Медиазона. Беларусь (@mediazona_by) August 25, 2020
Вчера Лукашенко сказал, что те, кто не согласен с «государственной идеологией», не должны работать в школах. К месту акции пригнали автозаки
Видео: «Медиазона» pic.twitter.com/zFhvwk1HTi