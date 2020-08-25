Более 200 человек пришли к министерству образования Белоруссии поддержать учителей

У министерства образования в Минске в поддержку учителей, которые во время выборов работали в комиссиях и отказались считать фальшивые голоса собрались больше 200 человек. Об этом сообщает «Медиазона».

Днем ранее Александр Лукашенко сказал, что учителя, которые не поддерживают «государственную идеологию», не должны работать в школах.

К зданию минобра приехали автозаки и водометы. Внутри машин сидят силовики со щитами в камуфляжной форме.