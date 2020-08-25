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США призвали к расследованию отравления Навального

25.08.2020

Посол США в Москве Джон Салливан завил о необходимости незамедлительного расследования отравления Алексея Навального.

«Результаты клинических исследований, проведенных немецкими врачами, показывают, что российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен на прошлой неделе. Полученные данные медобследования Алексея Навального говорят о необходимости незамедлительного, всестороннего и прозрачного расследования со стороны российских властей, чтобы привлечь к ответственности тех, кто стоит за этим преступлением», — цитируется заявление Салливана в официальном twitter-аккаунте посольства.

Ранее к прозрачному расследованию призвали власти Франции, Германии и Евросоюза. В Кремле говорят, что причин для возбуждения уголовного дела нет.

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