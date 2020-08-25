Двух членов Координационного совета оппозиции Белоруссии арестовали

UPD: Суд арестовал на 10 суток члена президиума координационного совета оппозиции и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову.

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Суд в Минске на 10 суток арестовал лидера стачечного комитета Минского тракторного завода и члена президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Сергея Дылевского. Ранее его задержали рядом с предприятием, где он встречался с его работниками, обсуждая забастовку.

Как передает TUT.BY, в суде стало известно, что сотрудники милиции внимательно изучают переписку рабочих в telegram-канале «МТЗ 97%». Милиция расценила действия Сергея Дылевского как организацию несанкционированного мероприятия. И хотя свидетели-милиционеры не помнят, кто и что говорил на митинге, судья назначила Дылевскому арест на 10 суток, пишет издание.

24 августа возле Тракторного завода ОМОН кроме Дылевского также задержал доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову

