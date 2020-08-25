Светлана Тихановская выступила в европарламенте

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выступила по видеосвязи перед европарламентариями, заявив, что оппозиция теперь большинство. Как передает Euronews, для чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии, комитет по иностранным делам европарламента собрался на экстренное заседание.

Тихановская заявила, что ключевая цель манифестантов — провести новые, прозрачные и честные выборы главы государства:

«Беларусь проснулась. Мы больше не оппозиция: теперь мы — большинство. Идет мирная революция. Это ни пророссийская, ни антироссийская революция. Это ни антиевропейская, ни проевропейская революция. Это демократическая революция», — сказала она.

Представители Евросоюза вновь заявили, что не признают официальные итоги выборов и поддерживают белорусов в их стремлениях, и сообщили, что разрабатывают пакет санкций против руководства страны. В то же время ряд членов парламентского комитета призывали вступить в прямой диалог с Россией — из опасений, что Москва может оказать военную помощь Минску.