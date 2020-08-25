Кремль: повода для расследования случившегося с Навальным нет

В Кремле считают, что для возбуждения дела по факту случившегося с Алексеем Навальным нет повода.

«Для расследования должен быть повод. Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной его состояния. Пока мы с вами констатируем нахождение Навального в коме», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Обвинения в причастности властей к отравлению оппозиционера он назвал «пустым шумом».

«Сама аналитика наших и немецких докторов абсолютно совпадает, но выводы разнятся. Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово «отравление». Эта версия была среди первых, которую рассматривали наши врачи», — отметил Песков.

Накануне врачи берлинской клиники «Шарите» официально объявили, что Алексей Навальный был отравлен. Алексея Навального госпитализировали утром 20 августа в реанимацию омской больницы, ему стало плохо на борту самолета. Сторонники политика сразу заподозрили отравление и настаивали на его перевозке в германскую клинику. Российские врачи в транспортировке отказывали, ссылаясь на нестабильное состояние пациента. Однако вечером в пятницу разрешили перевозку.

Юристы ФБК еще в четверг подали заявление об отравлении, но до сих пор уголовное дело не возбудили.