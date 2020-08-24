Москва ответила на высылку российского дипломата из Австрии

Россия объявила австрийского дипломата персоной нон-грата. Как сообщили в МИД России, для этого в ведомство был вызван посол Австрии.

«Послу заявлен решительный протест в связи с необоснованным решением австрийской стороны об отзыве у российского дипломата аккредитации и требованием покинуть территорию Австрийской Республики. Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры «persona non grata» объявлен дипломат Посольства Австрийской Республики в Российской Федерации», — говорится в сообщении МИД.

Ранее сообщалось, что Австрия высылает российского дипломата, так как его действия противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях. Дипломата подозревают в промышленном шпионаже на одном из австрийских высокотехнологичных предприятий.