Суд отменил первый автоматический штраф за езду без цифрового пропуска

Материалы, полученные с камер автоматической фиксации нарушений, не могут быть основанием для автоматического штрафа за езду без цифрового пропуска. Об этом говорится в решении Мещанского суда, которое вынесено по жалобе москвича Максима Чиркова, которого оштрафовали за появление на дороге без цифрового пропуска. Штраф отменен в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление, пишут «Открытые медиа».

Решение Мещанского суда фактически дезавуирует применение особого порядка к нарушителям режима повышенной готовности. «Системное толкование <…> норм права, с учетом конкретных обстоятельств по делу, позволяет сделать вывод о том, что в отношении заявителя не должен был быть применен предусмотренный статьей 28.6 КоАП РФ особый порядок привлечения к административной ответственности, а должностным лицом должен был быть составлен протокол об административном правонарушении на основании ч. 1 ст. 28.2 КоАП РФ, либо вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования», говорится в решении суда. Материалы же, полученные с использованием средств фото и видеофиксации, должны были использоваться только в качестве одного из доказательств совершения административного правонарушения.

Это решение может свидетельствовать о развороте всей практики по аналогичным штрафам, считает муниципальный депутат, юрист Николай Бобринский. Он был одним из тех, кто пытался оспорить в Мосгорсуде законность вынесения штрафов за нарушение самоизоляции в особом режиме, и не исключает повторной попытки — по его словам, сейчас обсуждается возможность подачи коллективного иска от имени тех, чьи штрафы не отменены.