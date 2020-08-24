В Белоруссии задержали членов координационного совета оппозиции

Накануне в Минске митинг оппозиции собрал до 250 тыс. человек. Милиция составила 79 протоколов об административных нарушениях. «По-прежнему некоторые лица и интернет-ресурсы активно призывают граждан принять участие в несанкционированных массовых мероприятиях, умалчивая при этом, что за подобные деяния предусмотрены как административная, так и уголовная ответственность», — заявили в МВД, передает «Интерфакс».
Как сообщили агентству в пресс-службе координационного совета, Ковалькову и Дылевского обвинили в попытке организовать несанкционированный митинг на Минском тракторном заводе.