Австрия высылает российского дипломата, так как его действия противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях. Об этом ТАСС сообщили в МИД страны.

Издание Kronen Zeitung сегодня сообщило, что Австрия впервые объявила персоной нон грата российского дипломата, который должен покинуть ее территорию до 1 сентября. Дипломата подозревают в промышленном шпионаже на одном из австрийских высокотехнологичных предприятий. Информацию он собирал через гражданина Австрии, который сообщил об этом своему руководству. Россиянин отказался от показаний и сослался на свой дипломатический иммунитет.