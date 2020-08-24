До 250 тысяч человек собрал митинг оппозиции в Минске

В воскресенье, на 15 день протестов, возле стелы «Минск — город герой» собралось не менее 200 тысяч человек. Как отмечает DW, это самая массовая акция протеста за всю историю суверенной Белоруссии, которая заставила Александра Лукашенко взять в руки автомат.

Площадь, где собрались люди, по периметру оцепили силовики. В руках у демонстрантов были национальные бело-красно-белые флаги, цветы и воздушные шары. Периодически через звукоусилители транслировался призыв «не нарушать законодательство и не вынуждать использоваться физическую силу и спецсредства», который участники акции встречали криками «Позор».





Протестующих прошли ко Дворцу независимости, где их встретил кордон силовиков с водометами и другой спецтехникой. Около получаса люди митинговали перед Дворцом, а затем вернулись в центр города. В это время на территорию резиденции на вертолете прибыл Александр Лукашенко. На нем был бронежилет, а в руках автомат.



