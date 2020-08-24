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Оставивший без электроснабжения всю Сирию взрыв назвали терактом

24.08.2020

Взрыв на газопроводе в провинции Дамаск привел к отключению электроэнергии на всей территории Сирии. Как заявил министр нефти и минеральных ресурсов Али Ганим, он произошел в результате теракта, передает ТАСС.

«После оценки ситуации было установлено, что взрыв, произошедший на газопроводе между районами Адра и Думейр, был вызван террористическим актом», — сказал министр.

Специалистам удалось устранить неполадки на всех электростанциях, каждая из них готова к работе. В ближайшие часы удастся возобновить подачу электроэнергии.

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