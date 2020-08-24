Главврач омской больницы отрицает давление людей в штатском на лечение Навального

Главврач Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский не смог объяснить, что за люди в штатском находились в его кабинете, пока в реанимации лежал Алексей Навальный. При этом он отрицает чье-либо вмешательство в лечение политика, передает «Интерфакс».

«Я не могу сказать, кто это был. Я не могу сказать, что они что-то делали. Мы лечили пациента, и мы его спасли. Никакого влияния на лечение пациента не было и быть не могло. У пациента был лечащий врач, все решения принимали коллегиально, в каждом консилиуме участвовало до 10 докторов разных учреждений», — заявил Мураховский.

Навальный попал в токсикологическую реанимацию омской больницы по пути из Томска в Москву. Ему стало плохо в самолете. В состоянии комы его транспортировали в Германию.