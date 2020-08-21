Врачи разрешили транспортировку Навального в Германию

Врачи омской больницы, где находится Алексей Навальный, заявили его супруге, что готовы передать ей мужа под ее ответственность для транспортировки в Германию. Об этом сообщили РБК два источника, знакомых с ситуацией.

Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш пишет в Twitter, что переговоры о транспортировке Навального «сдвинулись с мертвой точки»: «Есть вероятность, что Навального сейчас удастся перевезти. Жаль, что для принятия этого решения врачам потребовалось столько времени».

Эту информацию подтвердил и заместитель главного врача омской больницы Анатолий Калиниченко, передает «Город55». По его словам, медики окончательно исключили отравление. Германские специалисты дали гарантии, что довезут пациента в Берлин живым.

«Пациент демонстрирует позитивную динамику. Он достаточно стабилен. По просьбе родственников, брат и жена полностью погружены, берут риски на себя. Мы не возрождаем против перевозки в другой стационар. Это будет происходить сегодня. Состояние пациента стабильное, и имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники», — сказал Калиниченко.