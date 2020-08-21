Навальный остается в Омске

Алексей Навальный остается в больнице Омска до стабилизации состояния, заявил главный врач БСМП-1 Александр Мураховский.

«Завершился очередной консилиум с участием наших коллег их Германии. Могу сказать, что в БСМП-1 проводится весь комплекс мероприятий, нам никто ничего не возразил, никто не сказал, что мы чего-то не выполняем. В настоящее время он продолжает лечиться в БСМП-1 до стойкой стабилизации состояния», — цитирует его ТАСС.

«Немецкие врачи — профессиональные реаниматологи — осмотрев Алексея Навального, пришли к выводу о том, что он транспортабелен и оборудование их самолета позволяет безопасно немедленно перевезти его в Берлин в университетскую клинику Шарите в соответствии с желанием Юлии Навальной, — утверждает в Twitter пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. — На пресс-подходе главврач сказал, что решение «оставить Алексея в Омске» было принято на «консилиуме с немецкими врачами», пытаясь создать видимость того, что немецкие врачи поддержали это решение. Это грубая ложь».

Ранее сообщалось, что в больницу прибыли медики из Германии, которые готовы перевезти Навального в берлинскую клинику. Однако пообщаться с ними ни родственники, ни соратники оппозиционера, ни журналисты не смогли.