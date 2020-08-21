В Белоруссии ограничили доступ к сайту движения «Голос»

В Белоруссии ограничили доступ к онлайн-платформам движения «Голос» и Zubr.in. Сайты попали в список ресурсов ограниченного доступа на основании решения Министерства информации, передает TUT.BY. Список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычными пользователями, но доступен для интернет и хостинг-провайдеров.

Кроме того, в список ограниченно доступа внесено несколько десятков прокси-сервисов — в том числе через них во время отсутствия доступа к Сети 9−11 августа некоторые пользователи осуществляли доступ к популярным мессенджерам.

Аналитики движения «Голос» ранее назвали официальный результат Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии математически невозможным. Эксперты уверены, что фальсификации были «на сотнях и тысячах» избирательных участков.