Шихану Куштау могут присвоить статус особо охраняемой территории

Власти Башкирии подготовили документы для оформления статуса особо охраняемой территории шихану Куштау, который должен был стать сырьем для Башкирской содовой компании. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава региона Радий Хабиров.

«Мы договорились создать координационное совещание, это хорошая площадка для обсуждения, я считаю. Но история с Куштау дестабилизирует обстановку в республике и мешает работе. Я даю две недели на создание координационного совета, обсуждение и нахождение решения. Это 4 сентября. Если не будет решения, я направляю документы, они уже готовы, на придание Куштау статуса особо охраняемой территории», — сказал Хабиров.

В августе на горе Куштау началась вырубка деревьев. Активисты начали дежурство, чтобы не допустить разработку известняка. 15 августа сотрудники ОМОН, ЧОП и полиции разогнали лагерь экоактивистов. После противостояния работы были приостановлены. Радий Хабиров объявил, что шихан не будет разрабатываться, пока стороны конфликта не найдут компромиссное решение.

Лицензию на добычу известняка на шихане в 2019 году получила Башкирская содовая компания, известняк используется для производства соды.