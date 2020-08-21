Михаил Ходорковский об отравлении Навального

Отравление Алексея Навального никак не связано с абсолютно ничего не решающими сентябрьскими выборами. Более того, и с выборами в 2021 года в Государственную Думу связь тоже искать не надо – слишком много времени впереди, а «Умное голосование» хоть и создает чиновникам проблемы, но, как мы видим на примере МГД, проблемы вполне решаемые.



Мы наблюдаем абсолютно стандартную для нашей власти модель «отвлечения внимания» или «клин клином вышибают».



Белоруссии в выходные предстоит решающая битва за освобождение страны от клики Лукашенко. Риски велики не только для Карателя, но и для взаимосвязанного с ним хозяина Кремля. Победа протестующих создаст огромные ожидания в России.



Именно поэтому Путин, который Лукашенко вероятно ненавидит, вынужден помогать тому удержать власть.



Причем помогая, Путин должен учитывать риски жестких мер: большая кровь на улицах Минска, при участии Кремля, в преддверии американских выборов приведет к разгрому «партии любителей Путина» в рядах американского истеблишмента.

«Партии», заявившей о себе не только обещанием пригласить автократа в «клуб лидеров демократических государств», но и выступившей с идеей повторить интригу 70х, когда Киссенджер раскалывал советско-китайский блок. Только если в 70е откалывали Китай, то сейчас отколоть предполагается Россию.



Идея изначально обреченная, поскольку Китай искал (и нашел) в США новый рынок, а нашей стране нужны технологии, которые США не готовы дать, а путинская челядь не способна принять.



Обреченность самой идеи не помешает хозяину Кремля использовать «полезных идиотов» для ослабления давления на себя и свое окружение.

Так вот именно этому может помешать чрезмерный шум вокруг методов подавления протеста.



Именно поэтому в Минск улетели «гражданские» пропагандисты и их коллеги из ФСБ, специализирующиеся на «профилактировании» подобных масштабных выступлений. Именно поэтому мы с позавчера слышим из Белоруссии вполне российские сообщения о «работе» с потенциальными протестующими.

Ну а чтобы отвлечь внимание от происходящего мы получили спецоперацию. Это не попытка убийства – Томск не Солсбери, здесь для убийства сложности не нужны - убийство Немцова вполне себе показательно. Это именно спецоперация по отвлечению внимания. Ну и предупреждение - куда без него!



Мучения самого Алексея, его близких, возможность гибели человека – лишь «допустимый риск» и «побочный эффект». Я очень надеюсь, что Алексей справится с неизбежными последствиями для своего здоровья и желаю стойкости его семье.



Кремль, как обычно, не досчитал последствия. Репутация отравителей опасна (мягко говоря). А нам предстоит понять – мирного перехода власти не будет.

Мы должны либо смириться с отсутствием у страны будущего, либо готовится к реальной драке.



И конечно мы не можем позволить себе дать Кремлю помочь незаметно задушить Беларусь.

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